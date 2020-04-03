İşçiler ağlayarak Kolonya yüklü tırları uğurladı - Son Dakika
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İşçiler ağlayarak Kolonya yüklü tırları uğurladı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya dağıtılacağını açıklamasının ardından Düzce'de üretim yapan Kolonya fabrikası 300 bin şişe kolonyayı Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

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DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya dağıtılacağını açıklamasının ardından Düzce'de üretim yapan Kolonya fabrikası 300 bin şişe kolonyayı Cumhurbaşkanlığına gönderdi. 10 gündür uykusuz çalışan işçiler ise gözyaşlarını tutamadı.


Düzce'de kolonya üretim fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya dağıtımını yapacağını açıklamasının ardından üretimine hız verdi. Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü'nde bulunan fabrika Cumhurbaşkanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtımı gerçekleştirilecek olan kolonyaları işçiler 10 günde gece gündüz demeden üretti. İlk etapta 300 bin şişe kolonya fabrikada 4 ayrı üretim noktasında işçiler tüm kolonyaların tek tek bakımını yapıp paketledi. Bir yandan üretim devam ederken diğer yandan büyük zincir marketlere de üretim yapıldığı fabrikada ilk etapta Cumhurbaşkanlığı'na 300 bin şişe kolonya fabrika işçilerinin gözyaşları ile uğurlandı.


'Gece gündüz çalıştık üretimi hızlandırdık'


Kolonya Fabrikasında üretimden sorumlu Müdür Nurettin Yılmaz, gece gündüz çalışarak Cumhurbaşkanlığı'na 300 bin adet kolonyayı ilk etapta hazırladıklarını, canla başla vatan millet için mücadele ettiklerini dile getirerek "Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız Korona virüs hakkında yoğun bir çalışma içerisindeler zaten. Dezenfektan anlamında kolonya 65 yaş ve üzerine dağıtılmak üzere burada çalışmalar yapıyoruz. Çağrıya uyarak bizde burada çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Burada gece gündüz çalışıp kolonyaları teslim etmek için canla başla burada vatan millet için mücadele ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın istekleri doğrultusunda burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onların söyledikleri bizim için değerlidir. Biz burada 3 ayda 5 ayda canla başla çalışmaya hazırız. Üretimimiz aynı hızla devam ediyor. İlk parti olan 300 bin adeti teslim edilmek üzere tırlara yükledik" dedi.


'Dağıtılan kolonyalar vatandaşlarımıza sağlık getirir'


300 bin şişe olarak tek tek paketlenmesinin ardından tırlara yüklendi. Cumhurbaşkanlığının 6 büyük kolonya firmasına bu işi verdiğini dile getiren Senso Kozmetik firmasının sahibi Nadir Yorgun ise "Cumhurbaşkanımızın kolonya üreticilerine verdiği üretim programına göre bugün ilk sevkiyatımızı yapıyoruz. Bunlar 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza dağıtılacak. Bununla gurur duyuyoruz bu görevi bize verdikleri için. Bizim gibi 6 firma daha bu operasyonu yapıyor. İnşallah dağıtılan kolonyalar vatandaşlarımıza sağlık getirir, faydası olur biz bundan gurur duyarız. Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü'nde fabrikam ilk önce konuşacağımız konu önce vatan olduğunu söylemek istiyorum. Başka konumuz yok. Önce vatanımızı düşüneceğiz. Sonra hizmetimizi yapacağız. Biz bize düşen görevi yapıyoruz. Sokağa çıkmamız gerekli. Sağlık çalışanlarına yardımcı olmamız gerekli. Aynı zamanda emniyet güçlerimize yardımcı olmamız gerekli. Personelim zor şartlarda canla başla çalışıyor. İnşallah sonu iyi biter" ifadelerinde bulundu.


İşçiler tırları ağlayarak uğurladı


Tırların fabrikadan çıkışı sırasında duygulanarak ağlayan Emel Turan, 10 gün boyunca uykusuz çalıştıklarını gönderilen kolonyaların dağıtımı sonrasında şifa olmasını beklediklerini dile getirerek "Kolonyalar için gerçekten çok çaba gösterdik. İnşallah bu yaptıklarımız insanlara şifa olur. Vatan deyince akan sular durur zaten. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Ben vatan için canımı feda ederim. Çok seviyorum vatanımı önce Türkiye. Kim ne derse desin" şeklinde konuştu.


Düzce'de ki kolonya fabrikasından ilk olarak 300 bin şişe kolonya Cumhurbaşkanlığı'na gönderilirken, 1 ayda bu sayının 1.5 milyon şişeye kadar çıkacağı belirtildi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:53 Kaynak: İHA

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