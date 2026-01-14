İşgücü Danışma Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İşgücü Danışma Toplantısı

İşgücü Danışma Toplantısı
14.01.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vedat Işıkhan, uluslararası işgücü politikalarını görüşmek için toplantı yaptı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlıkta gerçekleştirilen Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uluslararası işgücü politikalarımızı koordinasyon içerisinde yürütmek amacıyla toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda; işgücü temininde güçlük çekilen bazı alanları, kayıt dışılıkla mücadele ve uluslararası işgücünün kayıtlılığını artırmak için atacağımız adımları, çalışma izinlerine yönelik yapılan çalışmaları ve çalışma izni başvurularına ilişkin süreçleri ele aldık. Tüm dünyada yaşanan işgücü hareketliliklerine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda politika üretmeye, çalışma hayatında yaşanan değişimleri dikkate alarak etkin programlar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu alanda yaptığımız çalışmalar ile ülkemizin küresel rekabetteki gücünü artıracağız. Bu adımlarımızın merkezinde daima; öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamak yer alacaktır. Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere toplantımıza görüş ve önerileriyle katkı sağlayan kurumlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşgücü Danışma Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
Rusya’dan Trump’ın İran tehditlerine net tavır Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler

18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
18:20
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 18:50:31. #.0.4#
SON DAKİKA: İşgücü Danışma Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.