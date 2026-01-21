iShowSpeed Dakar'da Canlı Yayın Yaptı - Son Dakika
iShowSpeed Dakar'da Canlı Yayın Yaptı

21.01.2026 17:16
Darren Watkins, Dakar'da 5 saat süren canlı yayında Senegal'in kutlamalarına katıldı.

"iShowSpeed" ismiyle bilinen ABD'li popüler içerik üreticisi Darren Watkins, Afrika turu kapsamında Senegal'in başkenti Dakar'da yaklaşık 5 saat kesintisiz canlı yayın yaptı.

YouTube'da 49,9 milyon abonesi olan ve gittiği ülkelerde yaptığı 3 ila 11 saatlik kesintisiz canlı yayınlarla tanınan Watkins, Afrika Uluslar Kupası final maçını Fas'ta izledikten sonra kupanın sahibi Senegal'e gelerek şampiyonluk kutlamalarına katıldı.

Yayınına, Dakar açıklarındaki, Transatlantik köle ticaretinin Afrika'daki merkezlerinden biri olan Goree Adası'ndan başlayan Watkins, "Colonel" lakabıyla bilinen adanın ikonik rehberinden köle ticareti hakkında bilgi aldı.

15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar milyonlarca Afrikalının Amerika kıtasına zorla gönderildiği, "köle adası" olarak da bilinen Goree'deki köle evini gezen Watkins, rehberin anlattıkları karşısında hayrete düştü.

Atalarının da büyük ihtimalle Goree'den Amerika kıtasına getirildiğini söyleyen Watkins, adadan ayrılmadan ayaküstü Senegal'in meşhur balıklı pilavı "Thieboudienne"i tattı.

Watkins, daha sonra şehir içi ulaşım sağlayan bir trene binerek, yolcularla sohbet etti ve kondüktör bölümünde bir süre seyahat etti.

Şehre geri dönen Watkins, bu sefer de Dakar'a gelen Senegal Milli Takımı otobüsünün güzergahında binlerce Senegalliyle şampiyonluk kutlamasına katıldı.

Bu sürede YouTube canlı yayınına hiç ara vermeyen Watkins, kutlamaların yapıldığı sahil hattındaki kumsalda ülkenin en ünlü güreşçileri "Reug-Reug" ve "Siteu" ile geleneksel Senegal güreşi yaptı.

Watkins, sonrasında Senegal'in sembollerinden Rönesans Anıtı'na giderek, ülkeye özgü mitolojik figür "Kumpo" ile dans etti.

Vücudu tamamen saman ve liflerle kaplı olan, yüzü görünmeyen ve oldukça hızlı dans eden Kumpo'yu hayretle izleyen Watkins, yayını burada sonlandırdı.

Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan ve koruma ekibiyle gezen Watkins'in yaklaşık 5 saat süren canlı yayını kısa sürede 7,5 milyon görüntüleme aldı.

Temmuz 2025'te de İstanbul'da 8 saatlik canlı yayın yapan Afro kökenli Watkins, "Speed does Africa" isimli Afrika turnesi kapsamında 20 Afrika ülkesini gezmeyi planlıyor.

Şimdiye kadar Ruanda, Etiyopya, Angola, Zimbabve, Esvatini, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Fas ve Senegal'den canlı yayınlar yapan Watkins'in Nijerya'ya geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

ishowspeed, Gastronomi, Etkinlik, Senegal, Kültür, Güncel, Dakar, Son Dakika

