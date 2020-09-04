"Işığı görmek için" milletvekilinden yardım istedi - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki doğuştan görme engelli Selma Köleoğlu, hasretini çektiği ışığa kavuşmak için tedavi olmak istiyor.

İlçeye bağlı Ürkütlü köyünde köylülerin desteğiyle yaşamını sürdüren 59 yaşındaki Köleoğlu, doğduğu günden beri hayatı karanlık yaşıyor.

Maddi durumu elvermediği için doktora gidemediğini ifade eden Köleoğlu, "ışığı görme" umuduyla AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur'dan yardım istedi.

Köyünde düzenlenen toplantının ardından yanındakilerin yardımıyla Uğur'un yanına gelen Köleoğlu, tedavi olma talebini aktardı.

Sandalyede oturan kadının derdini diz çökerek dinleyen Uğur da "ışığı görsem yeter" diyen engelli kadının tedavisi için girişim başlattı. Göz doktorunu telefonla arayan Uğur, aynı gün için randevu aldı.

Milletvekilinin ilgisiyle duygulanan Köleoğlu, bir süre göz yaşı döktü.

"Bir karış görsem kendimi idare ederim"

Köleoğlu, AA muhabirine, anne ve babasını erken yaşta kaybettikten sonra felçli kardeşiyle hayatta yalnız kaldığını söyledi.

Kardeşinin de hastalığından dolayı kendisine bakamadığını dile getiren Köleoğlu, köyde hayırseverlerin yardımıyla geçindiğini anlattı.

Az da olsa bu dünyada ışığı görmek istediğini belirten Köleoğlu, "Allah'tan umut kesilmez tedavi olma şansım hiç olmadı. Bir karış görsem kendimi idare ederim. Elimden bir tutan olmayınca hiç bir yere gidemiyorum." diye konuştu.

Milletvekili Uğur da Köleoğlu'nu tedavi ettirmek için girişimde bulunduğunu aktardı.

Engelli kadının Bucak Devlet Hastanesi'nde doktorlara muayene olacağını belirten Uğur, "Teyzemizin ilk muayenesi için doktordan randevusunu hemen aldık. Tedavi sürecini doktorlarımızla planlayacağız. Bir yaraya derman olabilirsek bizim en büyük kazancımız olur. Teyzemiz inşallah şifa bulur, özlemini çektiği ışığa kavuşur." ifadelerini kullandı.