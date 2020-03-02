Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a dava - Son Dakika
Son Dakika Magazin Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a dava - Son Dakika Magazin

Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a dava

6 saat önce

Işın Karaca'nın arkadaşı, şarkıcının eski eşi Sedat Doğan'a ödünç verdiği 60 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ve ekipmanları geri alamayınca dava açtı.

Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a dava, System.String[]

Işın Karaca'nın arkadaşı, şarkıcının eski eşi Sedat Doğan'a ödünç verdiği 60 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ve ekipmanları geri alamayınca dava açtı. Sedat Doğan'ın 2 yıla kadar hapsi isteniyor.


Şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, yine mahkemelik oldu. Hırsızlık yaptığı için Brezilya'da cezaevine giren Doğan, şimdi de Karaca'nın arkadaşı Ali Haykır tarafından dava edildi. Haykır, ödünç aldığı makineleri geri vermeyen Doğan'dan şikayetçi oldu.


Ali Haykır, Işın Karaca'ya güvenerek Sedat Doğan'a fotoğraf ekipmanlarını verdi. Sedat Doğan, ödünç aldığı 60 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi, lensler ve laptopları iade etmedi. Bunun üzerine Ali Haykır savcılığa başvurdu, Sedat Doğan hakkında 2 yıla kadar Özel İstihbarat hapis istemiyle dava açıldı. (Günaydın/ Dilek Yaman)

Işın Karaca, Sedat Doğan, Brezilya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:40 
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