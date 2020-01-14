Isınmak için yaktığı mangal öldürdü - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'da, yalnız yaşayan Muzaffer Kızıl (46), ısınmak için yaktığı mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Sarıyer'de sahilde balık tutan bir şahıs, denizde ceset olduğunu fark etti