Isınmak için yaktıkları ateş sonu oldu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isınmak için yaktıkları ateş sonu oldu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Isınmak için yaktıkları ateş sonu oldu: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde konteyner içerisinde yaktıkları kömürden çıkan gazdan zehirlenen 1 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Isınmak için yaktıkları ateş sonu oldu: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde konteyner içerisinde yaktıkları kömürden çıkan gazdan zehirlenen 1 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.


Olay, TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisi içerisinde bir konteynerde 4 yabancı uyruklu şahıs ısınmak için demir kova içerisinde kömür yaktı. Yanan kömürden çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 yabancı uyruklu şahıs zehirlendi. Zehirlenme sonrasında olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer 3 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Konu ile ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA

TEM Otoyolu, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:06 Kaynak: İHA
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