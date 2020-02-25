İşitme engelli çocuklar tramvayla şehir turu attı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İşitme engelli çocuklar tramvayla şehir turu attı - Son Dakika

İşitme engelli çocuklar tramvayla şehir turu attı

6 saat önce

UlaşımPark'ı ziyaret eden işitme engelli öğrenciler, Akçaray ile şehir turu attı.

İşitme engelli çocuklar tramvayla şehir turu attı, System.String[]

UlaşımPark'ı ziyaret eden işitme engelli öğrenciler, Akçaray ile şehir turu attı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlk ve Orta Okulu'nda eğitim gören öğrencileri Akçaray'da misafir etti. Gerçekleştirilen etkinlikte bazı çocuklar, ilk defa tramvaya binme imkanına kavuştu. İşitme engelli öğrencilerin katılım sağladığı etkinlikte Fevziye durağından tramvaya binen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyüakkın'ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın çocuklara sürpriz yaptı. İşaret diliyle işitme engelli çocuklarla iletişime geçen Büyükakın, çocuklarla keyifli dakikalar geçirdi.


Karamürsel Gazanfer İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 30 öğrenci, Akçaray tramvay gezisine katılım sağladı. Gezi kapsamında okuldan alınan öğrenciler UlaşımPark Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Tramvaya binen çocuklar son istasyon olan Plajyolu'na kadar giderek tekrar Otogar istasyonuna geri geldi. Tercümanların da eşlik ettiği gezide çocuklar hem Kocaeli turu attı hem de tramvay içerisinde eğlenceli dakikalar geçirdi. Tercümanlar tarafından çocuklara şehrin tanıtımı yapılarak çocukların bilgilenmeleri sağlandı.


Gerçekleşen etkinlik kapsamında öğretmenler de yetkilere böylesine anlamlı bir gezi gerçekleştirdikleri için teşekkür etti. Etkinlik UlaşımPark'ta çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
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