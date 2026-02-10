İskeçe Ortaokulunda 'Kalanta' Tepkisi - Son Dakika
İskeçe Ortaokulunda 'Kalanta' Tepkisi

10.02.2026 18:35
Batı Trakyalı Türkler, Müslüman öğrencilere 'Kalanta' ilahisi söyletilmesine sert tepki gösterdi.

Batı Trakyalı Türklerin, İskeçe'deki Dolaphan Devlet Ortaokulunda Ortodoks Hristiyan geleneğine ait "Kalanta" ilahilerinin Türk öğrencilere söyletilmesine tepkileri sürüyor.

Dolaphan Devlet Ortaokulunda öğrenim gören Türk öğrencilere "Kalanta" ilahileri söyletilmesine ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Yeni Sol Partisi İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ilahilerin Ortodoks inancına ait dini bir ritüel olduğunu belirterek, tamamı Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulda böyle bir uygulamanın "kültürel etkinlik" olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Zeybek, etkinlik öncesinde velilerin bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

İskeçe Bağımsız Milletvekili Burhan Baran da açıklamasında, söz konusu uygulamayı "asimilasyon çalışması" olarak nitelendirdi.

Baran, Müslüman Türk azınlık öğrencilerinin bulunduğu bir okulda Ortodoks geleneğine ait bir etkinlik yaptırılmasının din ve vicdan özgürlüğüyle bağdaşmadığını vurgulayarak yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonunun (ABTTF) konuya ilişkin açıklamasında, Hristiyan öğrencinin bulunmadığı ve tamamı Batı Trakya Türk toplumuna mensup öğrencilerin eğitim gördüğü bir devlet okulunda böyle bir ritüelin icra edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin dini ve kültürel kimliklerinin yok sayıldığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA

