İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 668 litre sahte içki ele geçirildi.

İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma kapsamında daha önceden belirlenen işyerine baskın yapıldı. Baskında yapılan aramada, sağlıksız koşullarda üretilerek plastik şişe ve bidonlarda bekletilen toplam 668 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İskenderun'da son operasyonla birlikte bu yılın ilk 5 ayında düzenlenen 8 ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 610 bin lira olan toplam 10.5 ton sahte alkollü içecek ile alkollü içki yapımında kullanılan ekipman ve hammaddeye de el konulduğu, 11 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.