İskenderun\'da Dolandırıcı Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasten yaralama ve kredi kartı dolandırıcılığı şüphelisi olarak yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kasten yaralama, kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, tehdit, hakaret suçundan aranan H.K. adlı şahıs İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
