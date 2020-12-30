İskenderun'da dron destekli huzur uygulaması - Son Dakika

İskenderun'da dron destekli huzur uygulaması

İskenderun'da dron destekli huzur uygulamasıHATAY'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin yılbaşı öncesi 40 ayrı noktada yaptığı dron destekli uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı.

İskenderun'da dron destekli huzur uygulaması HATAY'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin yılbaşı öncesi 40 ayrı noktada yaptığı dron destekli uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı. HATAY'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin yılbaşı öncesi 40 ayrı noktada yaptığı dron destekli uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla saatler kala 40 ayrı noktada huzur uygulaması yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in de katıldığı uygulamaya havadan dron da destek verdi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalanırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



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