İskenderun'da Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 3 bin 160 lira ceza kesildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'da akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Yaptıkları çalışmayla sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, M.A'ya 3 bin 160 lira ceza uyguladı.
