İskenderun\'da Yağmur Yol Çökerdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağışlı olan havayla birlikte yollar göle döndü ve vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Yurdunun önü göle dönen ve okuluna gidemeyen üniversite öğrencisi, hocasına derse gidemeyeceğini kameraya seslenerek söyledi.

Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay genelinde yağış etkisini hissettiriyor. İskenderun ilçesinde öğle saatlerinde etkisini arttıran yağış, yolları göle çevirdi. Göle dönen caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yaya olarak yürüyen vatandaşlar ıslanmak zorunda kaldı. İlçe merkezinde yurtta kalan Bedi Nafile isimli üniversite öğrencisiyse yolların göle döndüğünü belirterek haber aracılığıyla 'derse gelemeyeceğim' diyerek hocasına seslendi.

Göle dönen yol yüzünden okuluna gidemeyip hocasına seslenen üniversite öğrencisi Bedi Nafile, "Buradan geçmek istedim, ben böyle olduğunu düşünmemiştim. Derse gitmek istiyordum ama maalesef gidemeyeceğim. Yol geçilebilecek gibi değil. Buradan geçebilmen için uzun bir bot giymen lazım. Ben buradan Resul hocama seslenmek istiyorum, 'Hocam maalesef dersinize gelemeyeceğim. Herhangi bir öğrenci dışarı çıkamıyor, dersine gidemiyor" dedi. - HATAY