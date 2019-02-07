Son Dakika Haberleri: İskenderun Körfezi'nde Fırtına Yıktı Geçti

İskenderun Körfezi'nde Fırtına Yıktı Geçti

6 dakika önce

HATAY'ın İskenderun Körfezi kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtına, ağaçları, elektrik direklerini devirdi, çatıları uçurdu.

İskenderun Körfezi'nde Fırtına Yıktı Geçti, System.String[]
HATAY'ın İskenderun Körfezi kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtına, ağaçları, elektrik direklerini devirdi, çatıları uçurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.İskenderun başta olmak üzere Belen ve Arsuz ilçelerinde dün gece fırtına etkili oldu. Gece boyunca esen fırtınada ağaçlar, elektrik enerji hattı direkleri devrildi. Devrilen ağaçlar ve kırılan dallar, araçların üzerine düştü. Limak Port İskenderun Limanı'ndaki çinkodan yapı fırtına nedeniyle uçtu. Fırtına Devlet Demir Yolları içerisindeki ağaçları da kökünden söktü. İskenderun Şekere Mahallesi'nde dev ağaç, bir evin önünde pak halinde bulunan ağacın üzerine düştü.

Arsuz ilçesinin bazı mahallelerinde de iş yerlerinin yine çinkodan çatıları uçtu. İş yerlerinde maddi zarar meydana geldi. İskenderun, Arsuz ve Belen'de enerji nakil hatlarının kopması nedeniyle birçok yere elektrik verilemedi.

OKULLAR TATİL

Bu arada İskenderun, Belen ve Arsuz'da etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullarda eğitime ara verildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:20 Kaynak: DHA

Hatay, Arsuz, İskenderun, Güncel
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