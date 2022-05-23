İSKİ'den Açıklama: "Güngören'deki Su Problemi, Bugün Saat 17: 00'ye Kadar Çözülecek" - Son Dakika
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İSKİ'den Açıklama: "Güngören'deki Su Problemi, Bugün Saat 17: 00'ye Kadar Çözülecek"

23.05.2022 14:10
İSKİ'den Açıklama: "Güngören'deki Su Problemi, Bugün Saat 17: 00'ye Kadar Çözülecek"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Güngören ilçesindeki su kesintisine ilişkin, "21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 22:00 sularında zorunlu bir deplase (hattın yer değişimi) çalışmasına başlanmış, çalışma 22 Mayıs 2022 Pazar saat 17.00’de tamamlanarak bölgeye su verilmiştir. Ancak, çalışmanın bitirilmesinin akabinde farklı bir bölgede yaşanan problem sonucunda, dar bir bölgeye su verilememiştir. Çalışmaların bugün saat 17.00’ye kadar tamamlanarak problemin çözülecektir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Güngören ilçesindeki su kesintisine ilişkin, "21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 22: 00 sularında zorunlu bir deplase (hattın yer değişimi) çalışmasına başlanmış, çalışma 22 Mayıs 2022 Pazar saat 17.00'de tamamlanarak bölgeye su verilmiştir. Ancak, çalışmanın bitirilmesinin akabinde farklı bir bölgede yaşanan problem sonucunda, dar bir bölgeye su verilememiştir. Çalışmaların bugün saat 17.00'ye kadar tamamlanarak problemin çözülecektir" açıklamasını yaptı.

İSKİ, Güngören'de yaşanan su kesintisiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İdaremiz, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 22: 00 sularında Güngören ilçesinde zorunlu bir deplase (hattın yer değişimi) çalışmasına başlamış, çalışma 22 Mayıs 2022 Pazar saat 17.00'de tamamlanarak bölgeye su verilmiştir. Ancak, çalışmanın bitirilmesinin akabinde farklı bir bölgede yaşanan problem neticesinde, dar bir bölgeye su verilememiştir. Sorunun tespitinin ardından hızla çalışmalara başlanmış olup çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Çalışmaların bugün saat 17: 00'ye kadar tamamlanarak problemin çözüleceği öngörülmektedir. İdaremiz gerek arızaların minimuma indirilmesi gerekse kısa sürede çözümü için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz."

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Kaynak: ANKA

Cumartesi, Mayıs, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İSKİ'den Açıklama: "Güngören'deki Su Problemi, Bugün Saat 17: 00'ye Kadar Çözülecek" - Son Dakika
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