İSKİ'den Bayramda Kesintisiz Hizmet

(İSTANBUL) - İstanbul'a 7/24 kesintisiz hizmet veren İSKİ, İstanbulluların rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla bayram süresince görev başında olacak. Alınacak tedbirlere ilişkin, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa başkanlığında toplanan İSKİ yönetimi, bayram sürecinde sahada herhangi bir aksilik yaşanmaması adına gerekli tüm planlamaları yaptı.

Kurban Bayramı tatili süresince, 39 ilçenin tamamında İSKİ'nin şube müdürlüklerine bağlı su ve atık su ekipleri sahada hazır olacak. Bu kapsamda hizmet sürekliliğinin sağlanması için bayram boyunca her türlü içme suyu ve atık su arızasına hızla müdahale edilecek, halka açık alanlarda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda olunacak.

İSKİ Şube Müdürlükleri, yaklaşan Kurban Bayramı tatili kapsamında 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü 08.00 – 17.00 saatleri arasında, 26 Mayıs 2026 Salı günü ise 08.00 – 13.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Acil durum, şikayet ve arıza/kesinti hallerinde Alo 153 ve Alo 185 çağrı merkezleri ile sosyal medya hesapları üzerinden de İSKİ'ye erişim sağlanabilecek.

İSKİ tarafından bayram mesajı yayımlandı:

"Bu vesileyle İSKİ Genel Müdürlüğü olarak Saygıdeğer İstanbulluların Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz."