İSKİ'den Emsal Su Faturası Açıklaması

17.01.2026 16:07
İSKİ, emsal su faturasının istisnai uygulama olduğunu ve yıllardır mevzuata uygun yapıldığını belirtti.

(İSTANBUL) İSKİ, emsal su faturası düzenlemesinin istisnai olduğunu ve yıllardır mevzuata uygun bir şekilde uygulandığını açıkladı. Açıklamada "Kıyasen (emsal) su faturası düzenlenmesi; İSKİ tarafından yürütülen su ve atık su hizmetlerinin kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde devamının sağlanması amacıyla uygulanan, geçici nitelikte bir tahakkuk yöntemidir. Bu uygulama yeni olmayıp, İdaremiz tarafından uzun yıllardır mevzuata uygun şekilde uygulanmaktadır. Kıyas faturalandırma yapılırken; abonenin geçmiş dönemlere ait ortalama su tüketim değerleri, gerekli görülmesi halinde benzer nitelikteki abonelerin tüketim verileri esas alınmakta ve yürürlükte bulunan tarifeler üzerinden hesaplama yapılmaktadır." denildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nün emsal su faturası düzenlemesinin istisnai olduğunu ve yıllardır mevzuata uygun bir şekilde uygulandığını açıkladı. Açıklamada "Kıyasen (emsal) su faturası düzenlenmesi; İSKİ tarafından yürütülen su ve atık su hizmetlerinin kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde devamının sağlanması amacıyla uygulanan, geçici nitelikte bir tahakkuk yöntemidir" ifadesine yer verildi. İSKİ'nin açıklaması şöyle:

"Bazı haber siteleri ile sosyal medya mecralarında, İdaremiz tarafından uygulanan kıyasen (emsal) faturalandırma yönteminin vatandaşlarımızı mağdur ettiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verilmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

"Emsal fatura istisnai durumlarda düzenlenmektedir"

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi uyarınca su ve atık su hizmetlerinde faturalandırma dönemi bir aydır. İdaremiz, yaklaşık 7 milyon abonemizin sayaçlarını aylık periyotlarla, sayaç mahallinde fiili endeks tespiti suretiyle okumakta ve bu veriler esas alınarak faturalandırma yapmaktadır. Ancak bazı istisnai durumlarda; sayacın kapalı bir alanda bulunması, teknik arızalar veya benzeri nedenlerle sayaç endeksine ulaşılamaması söz konusu olabilmektedir. Bu gibi hallerde İdaremiz tarafından doğrudan emsal fatura düzenlenmemekte; mevzuat gereği sayaç okuması yapılabilmesi amacıyla üç kez daha tekrar okuma süreci yürütülmektedir. Üçüncü okuma denemesinde de sayaç endeksine ulaşılamaması halinde ise yürürlükteki mevzuat ve abonelik sözleşmesi hükümleri doğrultusunda kıyasen (emsal alınarak) faturalandırma yapılmaktadır.

Kıyasen (emsal) su faturası düzenlenmesi; İSKİ tarafından yürütülen su ve atık su hizmetlerinin kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde devamının sağlanması amacıyla uygulanan, geçici nitelikte bir tahakkuk yöntemidir. Bu uygulama yeni olmayıp, İdaremiz tarafından uzun yıllardır mevzuata uygun şekilde uygulanmaktadır. Kıyas faturalandırma yapılırken; abonenin geçmiş dönemlere ait ortalama su tüketim değerleri, gerekli görülmesi halinde benzer nitelikteki abonelerin tüketim verileri esas alınmakta ve yürürlükte bulunan tarifeler üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

"Fazla veya eksik tahakkuk halinde, düzeltme, mahsup veya iade işlemleri gerçekleştirilmektedir"

Bu uygulama geçici olup, sayaç okumasının yeniden mümkün hale gelmesi durumunda tüketim gerçek endeks değerleri üzerinden değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda fazla veya eksik tahakkuk tespit edilmesi halinde, mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltme, mahsup veya iade işlemleri gecikmeksizin gerçekleştirilmektedir.

Abonelerimiz, kıyasen düzenlenen faturalara ilişkin olarak itirazda bulunabilir; sayaç kontrolü ve teknik inceleme talep edebilirler. Başvurular, İSKİ hizmet binaları, çağrı merkezleri ve resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılabilmektedir. Ayrıca abonelerimiz, İdaremizin resmi internet adresi olan www.iski.gov.tr üzerinden sunulan 'Kendi Faturanı Kendin Oluştur' uygulaması aracılığıyla, sayaç endekslerini beyan etmeleri esasına dayanan geçici faturalandırma yönteminden de faydalanabilmektedir. Bu uygulama, emsal faturalandırmadan farklı olarak doğrudan abone beyanına dayalı olarak oluşturulmaktadır."

Kaynak: ANKA

