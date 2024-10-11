İSKİ’den Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması

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(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nün bu yıl ikincisini düzenlediği Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması'nın kazananları, 22 Ekim'de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. İSKİ, "Geleceğin İçin Su ile Barış" temasıyla düzenlediği yarışma ile su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

İSKİ "Suyun Hafızası" kültür ve sanat platformu ile yeryüzündeki tüm canlıların sürdürülebilir su kaynaklarına eşit şartlarda ulaşması gerektiğine dikkati çekmek amacıyla üniversite öğrencileri için kısa film yarışması düzenliyor. İSKİ, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışma ile suyun korunması konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması, "Geleceğin İçin Su ile Barış" teması ile suya erişim hakkını ve ülkelerarası adil su paylaşımına vurgu yapıyor.

Jüri başkanlığını Yüksel Aksu'nun üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Bennu Yıldırımlar, Ömür Gedik, Pınar Türker, İlkay Nişancı, Mesut Gengeç ve Ayten Bostancı yer alıyor. İSKİ Genel Müdürlüğü yerleşkesinde yer alan Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu'nda 22 Ekim'de gerçekleşecek ödül töreninde birinci olan yarışmacıya 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL ve üçüncüye 60 bin TL değerinde ödül verilecek.

Suyun Hafızası hakkında

İSKİ "Suyun Hafızası" platformu, 2022 yılından bu yana kültür sanat ve bilim konularında aktiviteler düzenlerken aynı zamanda İstanbulluları suyun tarihi konusunda bilgilendiren etkinlikleri yaşama geçiriyor. İSKİ, kısa film yarışmaları geleneksel hale getirmeyi hedefliyor.