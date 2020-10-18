İskilip Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi - Son Dakika

İskilip Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi

18.10.2020 12:12
İskilip Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi, System.String[]

İskilip Belediyesi, alt yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İskilip Belediyesi, alt yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin çalışmalarıyla ilçe şantiye görünümüne kavuşurken, alt yapı sorunlarıda tek tek çözüme kavuşuyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük koordinesinde tüm birimleriyle sahaya inen tüm birimler, yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor.

İlçe genelinde birçok noktada çalışmaların titizlikle devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, "Çalışmalarımızın bir kısmı tamamlanırken, bir kısmı halen devam ediyor. Hedefimiz, bu kentte değişimini ve dönüşümünü sağlamak. Güzel ilçemizi yeniden imar ve inşa etmek. Tek amacımız yaşanabilir bir İskilip oluşturmak" dedi.

Çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbirin alındığını dile getiren Başkan Sülük, "Zaman zaman olumsuzluklar meydana gelebilir. Bu tür durumlarda vatandaşlarımızın anlayışına ve desteğine ihtiyacımız var. İnşallah bu süreçte birlikte göğüs gerdiğimiz sıkıntıları yine birlikte bertaraf edip refaha ulaşacağız. Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarımızın üstyapısı için de çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Alt yapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Sülük, "İlçemizde bulunan tüm bağ ve bahçelerin yolları tesviye edildi. Şehitlik başta olmak üzere Anıt mezar, Atatürk Orman çiftliği, mezarlıklar birçok bölgede rutin çalışmalarımız devam ediyor. Sanayi sitemizde çevre düzenleme çalışmaları kapsamında 300 metrekare beton parke döşendi. Ayrıca 50 bin metreküp dolgu, 50 bin metreküp asfalt temeli kaplama, 850 metrekare sathi asfalt kaplama yapıldı Orman sokakta 750 metrekare parke, Yanıklar Sokak'ta 300 metrekare, Yazgıran tepesinde 600 metrekare, Köprübaşı camii ile Tabakhane cami arasında 600 metrekareparke çalışması yaptık. Bu bölgelerde ayrıca 300 metrekare tamirat yapıldı. Muhtelif cadde ve sokaklarda 250 ton sıcak asfalt ile bin 500 metrekare tamiratı gerçekleştirildi. Erenler Mahallesi 6. Sokakta parke döşeme, Atatürk Orman Çiftliğinde ise asfalt çalışmaları başladı" diye konuştu. - ÇORUM

İskilip Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi
İskilip Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi
İskilip Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi
İskilip Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi
İskilip Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi
İskilip Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi
İskilip Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi

Mustafa Kemal Atatürk, Fen İşleri Müdürlüğü, Ali Sülük, İskilip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İskilip Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi - Son Dakika

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