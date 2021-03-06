İskoçya'da şampiyon 9 yıl sonra değişiyor! Rangers, Celtic ambargosunu yıkmaya çok yakın
06.03.2021 20:18
İskoçya Ligi'nde Celtic'in 9 yıllık şampiyonluk ambargosunu Rangers noktalamaya çok yaklaştı. Steven Gerrard'ın öğrencileri, yeşil-beyazlı takımın bu hafta Dundee ile oynayacağı maçta puan kaybı yaşaması durumunda İskoçya Ligi'nde şampiyonluğunu ilan edecek.
Rangers, St. Mirren'i 3-0 mağlup etti ve bitime 6 hafta kala, Celtic'in 9 yıllık şampiyonluk ambargosunu noktalamaya çok yaklaştı.Rangers, 7 maçı kalan rakibi Celtic ile puan farkını 21'e yükseltti.
CELTIC'İN PUAN KAYBINI BEKLİYORLAR
Celtic, Pazar günü Dundee ile oynadığı maçta puan kaybı yaşaması durumunda, Steven Gerrard'ın Rangers'ı şampiyonluğunu ilan edecek. Rangers'a St. Mirren karşısında galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kent, 16. dakikada Morelos ve 46. dakikada Hagi kaydetti. Bitime 6 hafta kala Rangers 88 puanla lider, Celtic bir maç eksiğiyle 67 puanla ikinci sırada yer alıyor.
(SPORX)
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