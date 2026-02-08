İşkur 120 Bin Kişiyi İşe Yerleştirdi

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yılın ilk ayında; 120 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 30 bine yakın iş yeri ziyareti ve 286 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 170 bin 617 açık iş tespit ettik. İş gücü piyasalarının bugünkü ihtiyaçlarına ve geleceğin dönüşümüne yön vermeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayı İş-Kur verilerine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstihdamımızı artıracak politikalarımızı, yeni projelerimizi daha fazla vatandaşımıza ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu yılın ilk ayında; 120 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 30 bine yakın iş yeri ziyareti ve 286 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 170 bin 617 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasalarının bugünkü ihtiyaçlarına ve geleceğin dönüşümüne yön vermeye devam edeceğiz. Unutma İşkur da iş var."