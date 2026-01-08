İŞKUR ile 1,5 Milyon Kişi İşe Yerleşti

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla, Ocak-Aralık aylarında 1 milyon 479 bin kişinin işe yerleştirildiğini ve 3,2 milyondan fazla bireysel görüşme ve 900 bine yakın iş yeri ziyareti gerçekleştirildiğini açıkladı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İŞKUR aracılığıyla; işgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyor, istihdam kapasitemizi güçlendiriyoruz. Ocak-Aralık ayları arasında; 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik. 3,2 milyondan fazla bireysel görüşme ve 900 bine yakın iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 2 milyon 435 bin 200 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. 2026 yılında da başta kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımızın işgücüne katılımını daha da kolaylaştıran adımlar atacağız. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz."