Ekonomi

İŞKUR ile 1.5 Milyon Kişi İstihdama Kazandırıldı

08.01.2026 12:37
Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla 2025'te 1.479.000 kişinin işe yerleştirildiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR aracılığıyla iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyor, istihdam kapasitemizi güçlendiriyoruz. Ocak-aralık ayları arasında 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İŞKUR aracılığı ile işgücü piyasasındaki ihtiyaçları tespit ettiklerini ve bu kapsamda 2025 yılı Ocak-Aralık ayları arasında 1 milyon 479 bin kişiyi işe yerleştirmede aracılık ettiklerini belirtti. 900 bine yakın iş yerinin de ziyaret edildiğini ve 2 milyon 435 bin 200 açık iş tespit edildiğini kaydeden Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İŞKUR aracılığıyla iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyor, istihdam kapasitemizi güçlendiriyoruz. Ocak-aralık ayları arasında 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik. 3,2 milyondan fazla bireysel görüşme ve 900 bine yakın iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 2 milyon 435 bin 200 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. 2026 yılında da başta kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımızın işgücüne katılımını daha da kolaylaştıran adımlar atacağız. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, İŞKUR, Son Dakika

