İslahiye'de dinamik denetim uygulaması yapıldı - Son Dakika

İslahiye'de dinamik denetim uygulaması yapıldı

17.03.2021 16:23
İslahiye'de dinamik denetim uygulaması yapıldı, System.String[]

İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, İçişleri Bakanlığının kontrollü normalleşme döneminde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı dinamik denetim süreci uygulamasına katıldı.

İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, İçişleri Bakanlığının kontrollü normalleşme döneminde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı dinamik denetim süreci uygulamasına katıldı.

Semt Pazarı ile iş yerlerinde gerçekleştirilen uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile belediye zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri katıldı.???????

Denetimlerde bu hassas dönemde salgın tedbirlerinin gevşetilmemesi ve kurallara uyulması uyarıları yapıldı.

Semt Pazarı, Lütfi Kotan, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye'de dinamik denetim uygulaması yapıldı - Son Dakika


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