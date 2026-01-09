İslahiye'de Konteyner Kentler Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İslahiye'de Konteyner Kentler Kapatıldı

09.01.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslahiye'de 5 bin 391 hak sahibine ev teslim edildi, konteyner kentler kapandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kaymakamı Mehmet Soylu, ilçedeki tüm konteyner kentlerin kapatıldığını, 5 bin 391 hak sahibine evlerinin anahtarlarının teslim edildiğini söyledi.

Soylu, Atatürk Mahallesi'ndeki 4. Etap TOKİ konutlarında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede mevcut yapı stoğunun 3'te birinin yaşanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te depremlerde yıkıldığını belirtti.

Tüm hak sahiplerine konutlarını teslim ettiklerini, kırsal mahallelerinde ise köy evlerinin bugün itibarıyla yüzde 95'in üzerinde bir oranla vatandaşlara teslim ettiklerini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 5 bin 391 hak sahibimizin anahtarları ceplerinde. Konutlarına taşınmayan bir tane bile hak sahibi kalmadı. Deprem maalesef 6 Şubat günü oluyor. ve İslahiye'de afet konutlarının temeli depremden hemen 14 gün sonra 20 Şubat'ta atılıyor. Bu da devletimizin ne kadar hızlı refleks verdiğinin en somut göstergesi. Temel atıldıktan 1 yıl sonrasında ise ilçe merkezimiz için hak sahiplerimizin büyük birçoğunun anahtarları teslim edildi. Şimdi ise merkezimizdeki tüm hak sahiplerimizin anahtarları teslim edilmiş durumda. Aynı zamanda bu konutların ihtiyaçları olan okullar, asayiş merkezleri, sağlık merkezleri, camiler, dükkanlar ilgili bakanlıklar tarafından inşa ediliyor. Bu arada depremlerden sonra inşa edilen 18 okulumuz içindeki tüm donatılarıyla bitmiş durumda."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Soylu, Gaziantep, İslahiye, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye'de Konteyner Kentler Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:26:08. #7.11#
SON DAKİKA: İslahiye'de Konteyner Kentler Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.