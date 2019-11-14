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İslahiye'de zeytin hasadına başlandı

6 saat önce

İslahiye'de, yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olarak kabul edilen zeytinin hasadına başlandı.

İslahiye'de zeytin hasadına başlandı, System.String[]

İslahiye'de, yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olarak kabul edilen zeytinin hasadına başlandı.


İslahiye'de, faydaları saymakla bitmeyen zeytinin hasadına başlandı. İlçede toplam 17 bin dekarlık alanda yetiştirilen yeşil ve siyah zeytinde rekoltenin düşük olduğu belirtilirken, yağı yemeklerde kullanılan tanesi ise kahvaltılık olan zeytinde bu yıl 4 bin 600 ton rekolte bekleniyor. Bölgede 17 bin dekarlık alanın 2 bin dekarında sofralık, 15 bin dekarında ise yağlık olarak üretilen zeytin kilosu toptan 2,5 TL'ye satılıyor.


Fevzipaşa Mahallesi kırsalında zeytin üretimi yapan Ökkeş Yılmaz, "55 dönüm üzerinde Gemlik ve Ayvalık cinsleri olmak üzere bin 400 ağaçtan toplam 12-15 ton arası mahsul bekliyoruz. Bu yıl mahsulün geçen yıla göre daha az. Geçen yıl bir ağaçtan 15-20 kilo ürün alırken bu yıl ise bir ağaçtan 8-10 kilo zeytin çıkıyor. Bu yıl her şeyi tüccara ait sıyırma sistemi ile hasat ediliyor. Fiyat olarak 2 buçuk liraya verdim" dedi.


Toptan satılan zeytinler ise çuvallanarak, yağı çıkarılmak üzere yağ fabrikalarına götürülüyor. - GAZİANTEP

İslahiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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