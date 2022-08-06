Islak zeminde süratle giden sürücü kırmızı ışıkta duramayınca önündeki araca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Islak zeminde süratle giden sürücü kırmızı ışıkta duramayınca önündeki araca çarptı: 3 yaralı

06.08.2022 09:43

Islak zeminde süratle giden sürücü kırmızı ışıkta duramayınca önündeki araca çarptı: 3 yaralı Erzurum'da süratli bir şekilde seyir halinde olan araç kırmızı ışıkta duramayınca önündeki araca çarptı.

Islak zeminde süratle giden sürücü kırmızı ışıkta duramayınca önündeki araca çarptı: 3 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da süratli bir şekilde seyir halinde olan araç kırmızı ışıkta duramayınca önündeki araca çarptı. İki araçta kullanılamaz hale gelirken kazada 3 kişi yaralandı.

Erzurum- Dadaşkent yolunda 61 KU 044 plakalı araç süratli bir şekilde ilerlerken kırmızı ışıkta duramaması sonucu 25 ACD 365 plakalı araca arkadan çarptı. Olayda yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Kaza yapan araçlardan birinde bulunan küçük bir çocuk ise ıslak zeminde duramadıklarını ve öndeki araca çarparak durduklarını anlattı. Trafik polisleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Kaynak: İHA

Erzurum, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Islak zeminde süratle giden sürücü kırmızı ışıkta duramayınca önündeki araca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Islak zeminde süratle giden sürücü kırmızı ışıkta duramayınca önündeki araca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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