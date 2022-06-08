İslam İşbirliği Teşkilatı Nijerya'da onlarca kişinin öldüğü kilise saldırısını kınadı - Son Dakika
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İslam İşbirliği Teşkilatı Nijerya'da onlarca kişinin öldüğü kilise saldırısını kınadı

08.06.2022 13:28
İslam İşbirliği Teşkilatı Nijerya'da onlarca kişinin öldüğü kilise saldırısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Nijerya'da onlarca kişinin ölümüne yol açan kilise saldırısını şiddetle kınadığını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Nijerya'da onlarca kişinin ölümüne yol açan kilise saldırısını şiddetle kınadığını duyurdu.

İİT'den yapılan açıklamada, "İİT, 5 Haziran Pazar günü, Nijerya'nın güneybatısında bir kiliseye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 50 kişinin ölümü ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Taha ayrıca, terör ve şiddete karşı mücadelesinde Nijerya'nın yanında yer aldıklarını vurguladı.

Nijerya'daki kilise saldırısı

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) dün yapılan yazılı açıklamada, 5 Haziran'da Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki kiliseye düzenlenen saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Saldırganların kimliklerinin henüz belirlenemediği ifade edilen açıklamada, olay yerinde patlayıcıların ele geçirildiği aktarılmıştı.

Adının paylaşılmasını istemeyen bir doktor ise basına yaptığı açıklamada, kiliseye düzenlenen saldırının ardından en az 50 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtmişti.

Saldırıda hayatını kaybedenler için ülkede 7 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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