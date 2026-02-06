İslamabad'da Cuma Namazında Patlama: 31 Ölü, 169 Yaralı - Son Dakika
İslamabad'da Cuma Namazında Patlama: 31 Ölü, 169 Yaralı

06.02.2026 14:16
Pakistan'ın İslamabad kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti, 169'dan fazla kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.

Polis, patlamada en az 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 169'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Emniyet kaynakları, patlamanın niteliğini tespit etmek için henüz çok erken olduğunu ve adli tıp ekiplerinin bunun intihar saldırısı mı yoksa yerleştirilmiş bir bomba mı olduğunu belirlemek için çalıştığını belirtti.

Patlamada yaralanan çok sayıda kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesinde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Acil yardım ve polis ekipleri, cami çevresinde arama kurtarma çalışmaları ve incelemelerini sürdürüyor.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Zerdari, "Masum sivilleri hedef almak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadesini kullandı.

Zerdari, yaralıların bir an önce iyileşmesi için tüm tıbbi imkanların sağlanması talimatını verdi.

Kaynak: AA

Pakistan, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
