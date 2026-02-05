Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, sokaklarda zor anlar yaşanmasına neden oldu. Yağmurdan kaçmaya çalışan bir vatandaş, aracına binmek üzereyken su birikintilerine basmamak için tek ayak üzerinde ilerlemeye çalıştı.

ISLANMAMAK UĞRUNA AKROBATİK HAREKETLER SERGİLEDİ

Islanmamak için yoğun çaba sarf eden adamın akrobatik hareketleri çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

SON ANDA DÜŞTÜ

Talihsiz adam, tam aracının kapısına ulaşıp bineceği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Hem ıslanan hem de sert bir şekilde yere kapaklanan vatandaşın o anları sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Görüntülerde, çevredekilerin şaşkınlığı ve talihsiz adamın düştükten sonra hızla toparlanmaya çalıştığı görüldü.