İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, sokaklarda zor anlar yaşanmasına neden oldu. Yağmurdan kaçmaya çalışan bir vatandaş, aracına binmek üzereyken su birikintilerine basmamak için tek ayak üzerinde ilerlemeye çalıştı.
Islanmamak için yoğun çaba sarf eden adamın akrobatik hareketleri çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Talihsiz adam, tam aracının kapısına ulaşıp bineceği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Hem ıslanan hem de sert bir şekilde yere kapaklanan vatandaşın o anları sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Görüntülerde, çevredekilerin şaşkınlığı ve talihsiz adamın düştükten sonra hızla toparlanmaya çalıştığı görüldü.
Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena
