Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena

Haberin Videosunu İzleyin
Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena
05.02.2026 19:55  Güncelleme: 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena
Haber Videosu

Şiddetli yağışın etkili olduğu İzmir'de bir kişi ıslanmadan aracına binmek için tek ayak üzerinde yürümeye çalıştı. Elinden geleni yapan adam, tam aracına bineceği esnada yere düştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, sokaklarda zor anlar yaşanmasına neden oldu. Yağmurdan kaçmaya çalışan bir vatandaş, aracına binmek üzereyken su birikintilerine basmamak için tek ayak üzerinde ilerlemeye çalıştı.

ISLANMAMAK UĞRUNA AKROBATİK HAREKETLER SERGİLEDİ

Islanmamak için yoğun çaba sarf eden adamın akrobatik hareketleri çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

SON ANDA DÜŞTÜ

Talihsiz adam, tam aracının kapısına ulaşıp bineceği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Hem ıslanan hem de sert bir şekilde yere kapaklanan vatandaşın o anları sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Görüntülerde, çevredekilerin şaşkınlığı ve talihsiz adamın düştükten sonra hızla toparlanmaya çalıştığı görüldü.

Sosyal Medya, Cep Telefonu, Güncel, Gündem, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Akil ÇELİK Mehmet Akil ÇELİK:
    İzmir'e herşey yakışıyor herşey daha güzel olacak 1 2 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    once ekonomiyi duzelt sonra İzmire talip olursun. 1 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın eski kocası, karısını öldürdü Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü
Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP’a bildirdi İşte ödenen bonservis bedeli Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi! İşte ödenen bonservis bedeli

20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
20:00
Beşiktaş, Kocaeli’den son anlarda 1 puanla döndü
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
18:24
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 20:28:14. #7.11#
SON DAKİKA: Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.