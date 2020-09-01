İşletmeci Umut Evirgen'in darp davası... - Son Dakika

İŞLETMECİ Umut Evirgen tarafından, Emirgan 'da sahibi olduğu mekanda darp edildiği iddia edilen arkadaşı iş insanı Ali Akın, mahkemede şikayetini geri aldı. Akın, Umut Evirgen'in kendisinden özür dilediğini belirterek "Yüzündeki pişmanlığı gördüm. Şikayetimi geri çekiyorum" dedi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, müşteki Ali Akın ve taraf avukatları katıldı. Sanık Umut Evirgen ise duruşmaya katılmadı. Olay günü alkollü oldukları için Umut Evirgen ile aralarında tartışma çıktığını belirten Akın, "Sanıklardan Umut'u aradım. Olaydan takriben iki ay kadar sonra bir araya geldiğimizde sanık Umut, pişman olduğunu söyleyerek benden özür diledi. Yüzündeki pişmanlığı da gördüm. Özgür irademle şikayetimi geri çekiyorum. Herhangi bir tehdit ya da baskı altında değilim. Hakkında dava açılan tüm sanıklardan şikayetimi geri çekiyorum" dedi.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

- İstanbul