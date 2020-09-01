İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, müşteki Ali Akın ve taraf avukatları katıldı. Sanık Umut Evirgen ise duruşmaya katılmadı. Olay günü alkollü oldukları için Umut Evirgen ile aralarında tartışma çıktığını belirten Akın, "Sanıklardan Umut'u aradım. Olaydan takriben iki ay kadar sonra bir araya geldiğimizde sanık Umut, pişman olduğunu söyleyerek benden özür diledi. Yüzündeki pişmanlığı da gördüm. Özgür irademle şikayetimi geri çekiyorum. Herhangi bir tehdit ya da baskı altında değilim. Hakkında dava açılan tüm sanıklardan şikayetimi geri çekiyorum" dedi.
Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:35 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İşletmeci Umut Evirgen'in darp davası... - Son Dakika