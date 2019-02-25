Son Dakika Haberleri: İşletmeler, bu yıl bulut bilişime 5 milyar TL ayıracak

İşletmeler, bu yıl bulut bilişime 5 milyar TL ayıracak

1 saat önce

Bulut teknolojilerin, bilgi güvenliği açısından güvenli sistemler olduğunu vurgulayan Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, bu yıl binlerce işletmenin bulut çözümlerine yatırım yapacağını ve yaklaşık 5 milyar TL bütçe ayıracağını aktardı.

İşletmeler, bu yıl bulut bilişime 5 milyar TL ayıracak, System.String[]
Bulut teknolojilerin, bilgi güvenliği açısından güvenli sistemler olduğunu vurgulayan Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, bu yıl binlerce işletmenin bulut çözümlerine yatırım yapacağını ve yaklaşık 5 milyar TL bütçe ayıracağını aktardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:05 

Hüseyin Şahin, Ekonomi
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