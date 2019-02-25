İşletmeler, bu yıl bulut bilişime 5 milyar TL ayıracak
1 saat önce
Bulut teknolojilerin, bilgi güvenliği açısından güvenli sistemler olduğunu vurgulayan Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, bu yıl binlerce işletmenin bulut çözümlerine yatırım yapacağını ve yaklaşık 5 milyar TL bütçe ayıracağını aktardı.
Bulut teknolojilerin, bilgi güvenliği açısından güvenli sistemler olduğunu vurgulayan Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin
, bu yıl binlerce işletmenin bulut çözümlerine yatırım yapacağını ve yaklaşık 5 milyar TL bütçe ayıracağını aktardı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:05
Vodafone Park'ta 1 Milyarlık Liralık Derbi
1 Milyarlık TL'lik Derbi
Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi
Baraj Suyu Çekilince Eski Yerleşim Yeri Ortaya Çıktı