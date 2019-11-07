İsmail Ahmedov'dan Gürcistan'da önemli görüşmeler

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Gürcistan Temsilcisi İsmail Ahmedov, Gürcistan devlet yetkilileri ile bir araya gelerek, DATÜB Gürcistan Temsilciliği tarafından kasım ayı içerisinde Ahıskalı Türklerin tarihi vatan Ahıska'dan sürgün edilişinin 75. yılı dolayısıyla Ahıska'da ve başkent Tiflis'te yapılması planlanan sürgünü anma programı ile ilgili birlikte istişarede bulundu.



İsmail Ahmedov, Gürcistan'ın, Azınlıklar ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ketevan Maharaşvili ile yaptığı görüşmede, Tiflis ve Ahıska'da yapılması planlanan sürgünü anma programlarının içeriğini görüşerek, Tiflis Devlet Müzesi'nde bulunan işkal müzesinde sergi yapılması için destek talebinde bulundu.



DATÜB Gürcistan Temsilcisi Ahmedov, yapılan görüşmede, kültürel ve sosyal ilişkiler üzere Ahıska Gubernatör (Vali) Yardımcısı Eka Orconikidze'ye, Ahıska'da gerçekleştirilmesi planlanan sürgünü anma programı hakkında bilgi vererek, Ahıska (Rabaty) Kalesi'nde etkinlik yapılabilmesi ve sürgünde hayatını kaybeden şehitlerin anısına hatıra ormanı şeklinde ağaç ekme kampanyasını gerçekleştirebilmek için destek talep etti.



Reentegrasyon Bakanlığı'na bağlı Repatriasyon (Geri Dönüş) ile ilgili Daire Başkanı Rusudan Asatiani ile yapılan görüşmede, 14-15 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak sürgünü anma programı ile ilgili konuşarak destek isteyen DATÜB Gürcistan Temsilcisi İsmail Ahmedov, Gürcistan'ın Gori bölgesinde ikamet eden Ahıskalılar için vatandaşlık verilmesi, sera kurulması ve evlerin eskimiş çatılarının tadilatı ile yıpranmış kapı ve pencerelerinin yenilenmesi gibi konuları görüştü.



Oldukça güzel ve verimli geçen görüşmelerde, yapılacak sürgünü anma programları için mümkün desteğin verileceği ifade edilirken, DATÜB Gürcistan Temsilciliği tarafından hazırlanan talepler yazılı bir şekilde görüşme gerçekleştirilen Gürcistan devlet yetkililerine teslim edildi. - İSTANBUL