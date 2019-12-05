Son Dakika Haberleri: İsmail Kartal: "Daha farklı bir galibiyet ile ilk yarıyı kapatabilirdik"
Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Daha farklı bir galibiyet ile ilk yarıyı kapatabilirdik' - Son Dakika Spor

İsmail Kartal: "Daha farklı bir galibiyet ile ilk yarıyı kapatabilirdik"

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, "İlk yarı 3-0 öndeyken çok fazla goller kaçırdık.

İsmail Kartal:

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, "İlk yarı 3-0 öndeyken çok fazla goller kaçırdık. Daha farklı bir galibiyet ile ilk yarıyı kapatabilirdik" dedi.


Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Kendi evimizde galip gelmek istiyorduk. Oynamayan ve genç arkadaşlarımıza şans verip onları değerlendirmek için böyle bir maça çıktık. İlk yarı 3-0 öndeyken çok fazla goller kaçırdık. Daha farklı bir galibiyet ile ilk yarıyı kapatabilirdik. Bir duran toptan gol yedik. Beklemediğimiz bir goldü. Ardından beklemediğimiz bir sakatlık oldu. Sasse'nin sakatlığı. İkinci yarı Emirhan'ı oyuna aldık. Moroziuk'un da hafif bir sakatlığı oldu. Eski sakatlığı tutar gibi oldu. Doktorlar riske etmememizi söyledi. Onun da riske etmemek için oyundan aldık. Sonuçta bugün bir duran top ve penaltıdan, kendi bireysel hatalarımızdan iki gol yedik. Ama en az 2-3 gol daha rakip kaleye gol atabilirdik. Sonuçta 3-2 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu tip maçlarda genç arkadaşlara şans verdiğimiz zaman onların bu tip hataları olacak. Hatalarını minimuma indirip, onlar da bu seviyenin oyuncusu olduğunu gösterecek. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Artık önümüze bakıyoruz" diye konuştu. - RİZE

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, İsmail Kartal, Samsunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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