İsmail Kartal: "Kazanamadık ama kaybetmeyeceksiniz bu ligde" - Son Dakika

İsmail Kartal: "Kazanamadık ama kaybetmeyeceksiniz bu ligde"

17.10.2020 19:15
İsmail Kartal:

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kazanmak içi sahaya çıktıklarını ancak beklemedikleri bir anda duran toptan gol yediklerini belirtti.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kazanmak içi sahaya çıktıklarını ancak beklemedikleri bir anda duran toptan gol yediklerini belirtti.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kendi sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Beklemediğimiz bir anda duran toptan gol yedik"

Milli maçlardan dolayı oyuncuların yorgunlukları olduğunu ifade eden İsmail Kartal, "Zaten ilk 45 dakika sonunda Shengelia ile Milesovic'i oyundan çıkardık. Beklemediğimiz bir anda duran toptan gol yedik. Maalesef maç başından sonuna kadar oyun çok fazla durdu. Oyunun durmasına hakem de müdahale etmedi. Sadece yaklaşık 80. dakikada kaleciye uyarıda bulundu. Bu da bizim oyun tempomuzu düşürdü. Açıkça söylemek gerekiyorsa sonuçta beklenmedik golden sonra yaptığımız hamlelerle gol bulduk. Birkaç tane daha gol pozisyonu bulduk, direkten dönen toplarımız var. Maç başından sonuna kadar ceza alanı dışından vurduğumuz şutlar vardı, hepsi kalecinin üstüne geldi. Bu da kaleci şansı ve ya rakip takımın bir şansı olabilir. Sonuç olarak bugün kazanmak için çıkmıştık. Kazanamadık ama kaybetmeyeceksiniz bu ligde. Puan puandır, bir puan aldık. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı her şeye rağmen tebrik ediyorum" dedi. - KONYA

Yeni Malatyaspor, İsmail Kartal, Konyaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Kazanamadık ama kaybetmeyeceksiniz bu ligde' - Son Dakika Spor

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