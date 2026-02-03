İspanya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyor - Son Dakika
İspanya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyor

03.02.2026 15:17
Başbakan Sanchez, 16 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasaklayacaklarını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimine yasak getireceklerini açıkladı.

İSPANYA, 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SOSYAL MEDYAYI YASAKLAYACAK

Sanchez, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimine yasak getireceklerini, dijital platformlar üzerindeki denetimi artırmak ve yöneticilerini bu ağlarındaki ihlallerden sorumlu tutmak için başka önlemler de alacaklarını duyurdu.

Dijital platformları sağlıklı bir alan haline getirmenin çok önemli olduğunu kaydeden Sanchez, sosyal paylaşım platformlarının kontrollerini artırıp, çocukların erişimini gerçek bir şekilde engelleyecek önlemler alması gerektiğini savundu.

NEFRET VE AYRIMCI SÖYLEMLERE KARŞI TAKİP SİSTEMİ

İspanya Başbakanı ayrıca, sosyal paylaşım ağlarında nefret ve ayrımcı söylemlere karşı takip sistemi oluşturulacağını da bildirdi. Sosyal medya platformlarının daha sıkı, hızlı ve etkili düzenlenmesi konusunda koordineli ve etkili bir şekilde ilerlemek için beş Avrupa ülkesiyle birlikte kurulan "Dijital Hazırlık Koalisyonu"na İspanya'nın da katılacağını duyuran Sanchez, ilk toplantının gelecek günlerde gerçekleşeceğini aktardı.

SANCHEZ'DEN ELON MUSK'A ELEŞTİRİ

Diğer yandan sosyal medyanın "başarısız bir devlet imajının verilmeye çalışıldığı, yasaların hiçe sayıldığı, suçların hoşgörüldüğü, yanlış bilgilendirmenin gerçekten daha değerli olduğu ve kullanıcıların yarısının nefret saldırılarına maruz kaldığı bir yer haline dönüştüğünü" vurgulayan Sanchez, ABD'li X ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ı eleştirdi.

Sanchez, Elon Musk'ın, "göçmen olmasına rağmen, İspanyol hükümetinin yarım milyon göçmenin yasallaştırılmasıyla ilgili egemen bir kararı hakkında dezenformasyon yaymak için kişisel hesabını kullandığını üzüntüyle gördüklerini" dile getirdi.

"SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNİN GÜCÜ BİZİ KORKUTMAMALI"

Sosyal medya şirketlerinin, İspanya da dahil olmak üzere birçok ülkede "zengin ve güçlü" olduğunu ifade eden Sanchez, "Ancak onların gücü ve etkisi bizi korkutmamalı. Çünkü kararlılığımız onların zenginliğinden daha büyük. İspanya bu konuda sıfır tolerans gösterecek ve dijital egemenliği garanti edecektir." diye konuştu.

HÜKÜMET TASARI İÇİN ADIM ATTI

Sanchez, sosyal paylaşım sitelerinin yöneticilerini sorumlu tutan yasal değişiklikler yapacaklarını önceki aylarda açıklarken, bugünkü Bakanlar Kurulu'nda bunun detayları belirlendi. Hükümet, sosyal paylaşım siteleri yöneticilerini dijital platformlarda işlenen her türlü ihlalden yasal olarak sorumlu tutan, bu ihlallerde savcılığa soruşturma hakkı veren bir yasa tasarısını meclise sunacak.

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

