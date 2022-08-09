İspanya'da 1961'den bu yana en sıcak Temmuz ayı - Son Dakika
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İspanya'da 1961'den bu yana en sıcak Temmuz ayı

09.08.2022 15:58
İspanya'da 1961'den bu yana en sıcak Temmuz ayı

İspanya, 25.6 derece sıcaklık ortalamasıyla 1961'den bu yana en sıcak Temmuz ayını yaşadı.

İspanya, 25.6 derece sıcaklık ortalamasıyla 1961'den bu yana en sıcak Temmuz ayını yaşadı.

İspanya, yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Devlet meteoroloji kurumu AEMET, İspanya'da 25.6 derece sıcaklık ortalaması ile 1961'den bu yana en sıcak Temmuz ayının yaşandığını açıkladı. Endülüs bölgesindeki Morn de la Frontera kasabasında 24 Temmuz'da ölçülen 46 dereceyle ayın en sıcak günü kayıtlara geçti. Galiçya bölgesindeki Ourense'de ölçülen 44 derece ile de kentteki sıcaklık rekoru kırıldı.

İSPANYA EN KÖTÜ YILINI YAŞIYOR

İspanya'nın birçok bölgesinde etkili olan ekstrem sıcaklıklar ve yağış oranındaki yetersizlik nedeniyle orman yangınlarında da artış yaşanıyor. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS)'e göre, İspanya bu yıl mücadele ettiği orman yangınlarıyla en kötü yılını geçiriyor. Sisteme göre, İspanya'da meydana gelen 370'den fazla orman yangınında 240 bin hektarlık alan küle döndü.

FRANSA EN KURAK AYINI YAŞADI

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), 25.1 derece sıcaklık ortalaması ile İspanya'da 1931 yılından beri en sıcak Temmuz ayının kayıtlara geçtiğini açıklamıştı. Öte yandan Fransa'da da, 1959 yılından beri en kurak Temmuz ayı yaşanmıştı.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Endülüs, İspanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da 1961'den bu yana en sıcak Temmuz ayı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da 1961'den bu yana en sıcak Temmuz ayı - Son Dakika
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