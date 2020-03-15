İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de korona virüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de korona virüse yakalandı - Son Dakika

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de korona virüse yakalandı

12 dakika önce

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de korona virüse yakalandı, System.String[]

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İspanya'da Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'e yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklamada, Sanchez'in ve Gomez'in durumunun iyi olduğu ve çiftin Moncloa Sarayı'nda kalacağı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'ya yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı. İspanya'da 6 bin 391 korona virüs vakası tespit edildiği, şu ana kadar 196 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Serkan Bayar/İHA)

Pedro Rodriguez Ledesma, Justin Trudeau, Başbakanlık, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri
11:08 Kars'ta halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor
11:07 Tilki evin çatısına çıktı
11:07 Umreden dönen yolcular Ankara ve Konya'daki yurtlarda gözlem altına alındı
11:07 FATİH'TE TARİHİ NİŞANCA HAMAMINDA YANGIN
11:06 Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 11:13:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de korona virüse yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]