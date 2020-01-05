İspanya'da anlaşmaya varan koalisyon hükümeti ilk turda parlamentodan güven oyu alamadı

İspanya'da koalisyon hükümeti kurmak için anlaşan merkez soldaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol kanattaki Birlikte Yapabiliriz Partisi (Unidas Podemos) parlamentonun alt kanadından güvenoyu alamadı. Toplam 155 oyla azınlık hükümeti kurmaya talip olan iki parti, güvenoyu alabilmek için meclisteki diğer küçük partilerin desteğine ihtiyaç duyuyor.



350 sandalyeli İspanyol meclisinin alt kanadında 10 Kasım'da yapılan erken genel seçim sonucunda 120 milletvekili çıkaran PSOE ile 35 milletvekili çıkaran Unidas Podemos, sol cephedeki diğer bazı küçük partilerin desteğini almasına karşın ancak 166 oy alabildi. Öte yandan sağ cephedeki üç büyük parti ve diğer bazı küçük partiler oylamada toplam 165 oy çıkardı. 18 parlamenter çekimser kalırken, bir kişi de oylamaya katılmadı.