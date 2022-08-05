İspanya'da 2 çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti

Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

Bakanlık açıklamasında karaciğer nakli yapılan 15 aylık bir bebeğin haziranda, 6 yaşındaki çocuğun da temmuz ayında kaynağı belirsiz hepatit virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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