İspanya'da Kilise, Cinsel Taciz Mağdurlarına Tazminat Ödeyecek

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, Katolik Kilisesi bünyesindeki cinsel taciz olaylarının mağdurlarına ödenecek tazminat masraflarının bu kurum tarafından karşılanması hususunda anlaştı.

Hükümet ile Katolik Kilisesi arasında imzalanan sözleşme İspanyol basınında "tarihi" olarak gösterildi.

Adalet Bakanı Felix Bolanos, İspanya'daki Katolik Kilisesi kurumunun en üst temsilcisi Piskoposlar Konferansı'nın Başkanı Luis Argüello ve İspanya Dinler Konferansı Başkanı Jesus Diaz Sariego'nun imza attığı sözleşme gereği Katolik Kilisesi, hukuki yolları kapalı olan cinsel taciz mağdurlarına tazminat ödemeyi kabul etti.

Sözleşmede, Ombudsman'ın Katolik Kilisesindeki cinsel taciz başvurularıyla ilgili her vakayı inceleyeceği, uygun tazminatları içeren mağduriyetin tanınması için bir öneri hazırlayacağı, tarafların çözüme katılmaması durumunda nihai kararı vereceği ve belirlenen tazminatın İspanya Katolik Kilisesince oluşturulan İstismar Mağdurları İçin Kapsamlı Tazminat Planı (PRIVA) tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Bakan Bolanos, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün demokrasinin, mağdurlara karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Kilise mağdurlara tazminat ödemekten sorumlu olacak ve devlet bir kuruş bile ödemeyecek." dedi.

Söz konusu tazminatın hangi aralıkta olacağı ve kaç kişiyi kapsadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İspanya'da Katolik Kilisesinde cinsel taciz olayları

Siyasi, toplumsal ve medya baskısından dolayı İspanya Katolik Kilisesi, 1940'lardan itibaren 728 din görevlisine yönelik, çoğunluğu 1960-1980 yıllarında tespit edilen toplamda 927 çocuğa cinsel istismar yapıldığına ilişkin şikayet aldığını Haziran 2023'te duyurmuştu.

Kilise, Eylül 2025'te yaptığı açıklamada, son 1 yılda 39 mağdura 3 bin ile 100 bin avro arasında tazminat ödendiğini bildirmişti.

Kilise bünyesinde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını araştıran bağımsız komisyon ise Ekim 2023'te açıkladığı raporda, ülkede 1940'lardan bu yana 200 binden fazla çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tahmin edildiğini öne sürmüştü.