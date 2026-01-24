İspanya'da Şiddetli Fırtına Yaşamı Felç Etti - Son Dakika
İspanya'da Şiddetli Fırtına Yaşamı Felç Etti

24.01.2026 00:21
İspanya'nın kuzeyinde 'Ingrid' fırtınası nedeniyle 81 yol kapandı, kamyonlar mahsur kaldı.

İspanya'nın kuzey bölgelerini etkisi altına alan şiddetli rüzgar, yağış ve kar ulaşım başta olmak üzere yaşamı felç etti.

İspanya'ya kuzeybatıdan giriş yapan "Ingrid" adı verilen fırtınadan dolayı Galiçya, Kastilya ve Leon bölgelerinde 17'si otoyol olmak üzere toplamda 81 yolun trafiğe kapalı tutulduğu bildirildi.

Trafik Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışından dolayı ülkenin kuzeybatısında gün boyunca kamyonların trafiğe çıkmasına izin vermedi.

Durumu "kaotik" olarak değerlendiren Taşımacılık Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada, "10 binden fazla kamyonun mahsur kaldığını, bu kadar katı bir önlem almaya gerek olmadığını, büyük maddi zararların olduğunu" aktardı.

"Ulusal ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Sektörünün Savunması Ulusal Platformu" da kamyonlara yönelik kısıtlamaların haksız olduğunu, kamyon şoförlerinin zor durumda olduklarını belirterek, bu kısıtlamaların kaldırılması çağrısına katıldı.

Kar yağışının yanı sıra rüzgarın saatteki hızının 160 kilometreyi geçtiği Galiçya'da özerk yönetim hükümeti hafta sonu için kırmızı alarm ilan etti.

Sportif ve kültürel etkinliklerin iptal edildiği bölgede, acil yardım kurumunun kötü hava şartlarından dolayı gün içinde 427 noktaya müdahale ettiği açıklandı.

Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet) da Galiçya'nın A Coruna ve Pontevedra kıyılarında 8 metreyi aşan dalgaların beklendiği şiddetli deniz fırtınası nedeniyle uyarı verdi.

Kötü hava şartlarından ülkenin birçok yerinde tren seferleri de durduruldu.

Kaynak: AA

