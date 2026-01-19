ADAMUZ, 19 Ocak (Xinhua) -- İspanya'nın Adamuz kentinde meydana gelen tren kazasının yaşandığı bölgeye giden yolu kapatan polis arabaları, 19 Ocak 2026.
İspanya'da yerel basında çıkan haberlere göre, ülkedeki iki yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. (Fotoğraf: Cheng Min/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › İspanya'da Tren Kazası: 39 Ölü - Son Dakika
