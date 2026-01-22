İSPANYA güvenlik birimleri tarafından Kanarya Adaları açıklarında düzenlenen ve 4'ü Türk 13 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı.
İspanya güvenlik birimleri, 7 Ocak'ta Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan 'UNITED S' isimli gemiye operasyon düzenledi. Operasyonda 10 ton kokain ve bir tabanca ele geçirildiği, 4'ü Türk vatandaşı 13 kişinin tutuklandığı bildirildi.
İspanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama
