İspanya'daki Tren Kazasında 41 Ölü
İspanya'daki Tren Kazasında 41 Ölü

20.01.2026 16:16
Kurtuba yakınlarındaki tren kazasında ölü sayısı 41'e yükseldi, 39 kişi hastanelerde tedavi sürüyor.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında 18 Ocak akşamı meydana gelen iki hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Endülüs Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno, Canal Sur televizyonuna yaptığı açıklamada, tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 41'e çıktığını söyledi.

Kazazedelerden 10'unun daha taburcu olduğunu ve mevcut durumda 39 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirten Moreno, bunlardan 13'ünün yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu ifade etti.

Endülüs bölgesindeki adli tıp doktorları ve devlet güvenlik uzmanlarından oluşan kimlik tespit heyetinin de çalışmalarını sürdürdüğü, 41 cesetten 5'inin ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Soruşturmadaki ilk bulgular kazaya raylardaki sorunun neden olduğunu gösteriyor

Diğer yandan yetkililer kaza alanında bulunan vagonların hasar tespit ve soruşturma analizlerinin devam ettiğini belirtiyor.

Bölgede çalışmalarını sürdüren Jandarma Kriminal Departmanı ekipleri, çarpışmaya neden olan Malaga-Madrid seferini yapan trenin raylardan son üç vagonundaki araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Jandarma yetkilileri, 7. ve 8. vagondaki incelemeleri tamamladığını, raylardan ilk çıkan 6. vagondaki çalışmaların ise soruşturma için çok önemli olduğunu vurguladı.

Basına açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Oscar Puente de ilk incelemelerde ortaya çıkan, rayların bir bölümünün kırık olmasının, iki trenin çarpışmasına yol açan olayda "neden mi yoksa sonuç mu olduğunun araştırıldığını" ifade etti.

Soruşturmayı yürüten kaynaklara dayanılarak İspanyol basınında çıkan haberlerde, Malaga-Madrid seferini yapan hızlı trenin arka vagonlarının raydan çıkmasına büyük olasılıkla raylardaki sorunun neden olduğunun düşünüldüğü iddia edildi.

Kazada bu kadar çok ölü ve yaralı olmasına neden olan, karşı yönden gelen Madrid-Huelva seferini yapan treninin bu vagonlara çarpmasının ise vagonların raydan çıkmasından sadece 20 saniye sonra geçişin olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Bu arada İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in dün kaza alanını ve hastanedeki yaralıları ziyaret etmesinden sonra bugün de Kral 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia bölgeye gitti.

Kazadan dolayı halen tren ulaşımına kapalı tutulan Endülüs hattının 2 Şubat'ta tamamen faaliyete geçmesi öngörülüyor.

İspanya'da kazadan dolayı dün, 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu 18 Ocak pazar günü yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesi yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden, 100 yolcu taşıyan, Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.

