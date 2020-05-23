İspanya, Temmuz ayında sınırlarını turistlere açıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin sınırlarının Temmuz ayında turistlere açılacağını açıkladı.

İspanyol televizyonundan ulusa seslenen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Temmuz ayından itibaren İspanya'ya yabancı turist girişleri başlayacak" ifadelerini kullandı. "En zor kısım bitti" diyen Sanchez, "Tünelin sonunda ışık görüyoruz. Şu anda virüsün merkez üssü dünyanın farklı noktalarına geçiş yaptı. Örneğin Amerika kıtasına. İspanyol halkının bu krize yanıtı müthişti. Herkes görevini yerine getirdi ve bu salgınla birlikte mücadele etti" ifadelerini kullandı.