İspanya, Trump'ın Barış Kurulu'na Katılmayacak

(ANKARA) – İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel çatışmalarla mücadele amacıyla kurduğu "Barış Kurulu" girişimine katılmayacaklarını açıkladı. Sanchez, "kararın İspanya'nın çok taraflılık ilkesine ve Birleşmiş Milletler sistemine olan inancıyla tutarlı olduğunu" ifade etti.

Brüksel'deki Avrupa Birliği Zirvesi'nin ardından gazetecilere konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Barış Kurulu'na katılmayacaklarını açıkladı.

Washington'dan gelen teklifi geri çevirdiklerini duyuran İspanyol Lider, "Davet için teşekkür ediyoruz ancak reddediyoruz" dedi.

Sanchez, Madrid'in ret kararının temel gerekçeleri olarak, "uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'e ve çok taraflı diplomasiye olan bağlılıklarını" gösterdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ayrıca, Trump'ın oluşturduğu yapıda Filistin Yönetimi'nin yer almamasını da eleştirdi ve bu durumu kararlarındaki etkenlerden biri olduğunu belirtti.