İspanya ve Bolivya arasında diplomatik kriz - Son Dakika
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İspanya ve Bolivya arasında diplomatik kriz

6 saat önce

İspanya'daki geçici hükümet, Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğini ziyaret eden İspanyol heyetinin buraya sığınan eski Bolivya yönetiminden 9 kişinin çıkışlarını kolaylaştırmaya çalıştıkları yönündeki iddiaları reddettiğini açıkladı.

İspanya ve Bolivya arasında diplomatik kriz, System.String[]

İspanya'daki geçici hükümet, Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğini ziyaret eden İspanyol heyetinin buraya sığınan eski Bolivya yönetiminden 9 kişinin çıkışlarını kolaylaştırmaya çalıştıkları yönündeki iddiaları reddettiğini açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bolivya'daki olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığı ve ilerleyen günlerde bu ülkeye bir müfettişin gönderileceği bildirildi.

Açıklamada, İspanyol heyetinin Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğine yaptığı ziyaretin "ticari amaçlı olduğu ve nezaket niteliği taşıdığı" vurgulanarak, "bu heyetin, büyükelçilikte sığınan kişilerin çıkışlarını kolaylaştırmak hedefi taşıdıkları iddiasının tamamen reddedildiği" ifade edildi.

İspanya Savunma ve Dışişleri Bakanı Margarita Robles'in olayla ilgili iç soruşturmanın tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyerek, bilgileri kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

İspanyol heyetinin Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğini ziyareti sonrasında çıkışları Bolivya polisi tarafından engellenmiş ve yapılan görüşmelerin ardından Bolivya makamlarının gönderdiği resmi bir araçla çıkışlarına izin verilmişti.

Söz konusu İspanyol heyetinin yüzlerinin maskeli olduğu ve silah taşıdıklarını iddia eden Bolivya'daki geçici yönetim ile Meksika ve İspanya arasında diplomatik kriz başlamıştı.

Bolivya'daki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Karen Longaric, nota vererek İspanya'yı ve Meksika'yı, Bolivya'nın egemenliğini ihlal etmekle suçlamıştı.

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya zorlayan siyasi süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika, ülkedeki eski yönetimden 9 kişiyi La Paz Büyükelçiliğine kabul etmiş ve sığınma vermişti.

Birkaç gün önce büyükelçiliğin etrafında aşırı sayıda istihbaratçı ve güvenlik gücünün bulunduğunu ve durumun Viyana Sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini belirten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacaklarını duyurmuştu.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti, Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra uçak göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.

Meksika, İspanya, Bolivya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:38 Kaynak: AA
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