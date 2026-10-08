İspanya\'da konut krizinin sembolüydü! Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü

İspanya'da konut krizinin sembol isimlerinden biri haline gelen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal, Madrid'de 70 yıldır kiracı olarak yaşadığı evden tahliye edilmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mari Carmen'in evine dönebilmesi için anlaşma sağlanmış ancak yaşlı kadın bu gerçekleşmeden yaşamını yitirmişti.

POLİS EŞLİĞİNDE EVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Mari Carmen, 23 Eylül'de mahkeme kararı doğrultusunda polis eşliğinde, yaklaşık 70 yıldır kiracı olarak yaşadığı Madrid'deki evinden çıkarıldı. 87 yaşındaki kadın, tahliyenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Mari Carmen, hastanede geçirdiği 15 günün ardından hayatını kaybetti. Kiracı Sendikaları Konfederasyonu, yaşlı kadının ölümünü duyururken evine dönmesini sağlayacak çözümün çok geç geldiğini belirtti.

EVİNE DÖNMESİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Mari Carmen'in avukatı, yaşlı kadının taburcu edilmesinin ardından yeniden evine dönebilmesi için Madrid Belediyesi ile emlak yatırım şirketi arasında anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Anlaşmaya göre Mari Carmen'e 8 yıllık yeni bir kira sözleşmesi yapılacak, yaşlı kadın kira bedeli olarak emekli maaşının yüzde 30'unu ödeyecekti. Ancak Mari Carmen, evine dönemeden hayatını kaybetti.

MÜCADELESİ PROTESTOLARA DÖNÜŞTÜ

Mari Carmen'in evinden çıkarılması ve verdiği mücadele, İspanya'daki konut sorununa yönelik protestoların sembollerinden biri haline geldi. Madrid'deki Sol Meydanı'nda kamp eylemleri düzenlenirken Mari Carmen de hastaneden eylemcilere mücadeleyi sürdürmeleri yönünde mesaj gönderdi.

Konut krizine yönelik artan tepkilerin ardından hükümet tarafından hazırlanan iki kararname mecliste kabul edilmedi. Bunun ardından Başbakan Pedro Sanchez, meclisin feshedilmesini isteyerek 29 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi kararı aldı. Daha sonra gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konut sorununa yönelik yeni kararnameler kabul edildi.

SANCHEZ'DEN TAZİYE MESAJI

Mari Carmen'in ölümünün ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Sanchez, yaşanan kayıptan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.